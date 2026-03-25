2012年に始まったドラマ『孤独のグルメ』は、ひとりで食べる時間を、これ以上ないほど豊かなドラマに変えてきた。輸入雑貨商の井之頭五郎が、営業の合間にふらりと店へ入り、腹の声に従って食べる。大仰な事件も、大きな恋もいらない。けれど彼が箸を伸ばすまでの逡巡や、一口目で目がわずかに開く瞬間に、なぜか胸を掴まれる。そんな静かな快楽を支えてきた松重豊が、監督と脚本、主演まで担って映画に踏み出したのが『劇映画 孤独のグルメ』だ。舞台は東京から、フランス、韓国、長崎へ。スケールは広がっていくのに、中心にあるのは相変わらず、腹が減ったという、たった1つの衝動である。

©2025「劇映画 孤独のグルメ」製作委員会

物語の出発点は、五郎がかつての恋人の娘である松尾千秋に呼ばれてパリへ向かう場面だ。そこで千秋の祖父から、子どもの頃に飲んだいっちゃん汁をもう一度という依頼を受ける。五郎は仕事人らしく淡々と引き受けるが、この淡々さが映画では一層効いてくる。異国の地、見慣れない空気、言葉の壁。状況が派手になるほど、松重は五郎を騒がせない。大きなリアクションに頼らず、目線と沈黙で、いま何が起きているのかを伝える。観客は、五郎が黙っているのに妙にうるさい理由を、改めて思い知ることになる。

©2025「劇映画 孤独のグルメ」製作委員会

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本作がドラマの延長に見えないのは、五郎が旅先で予定どおりに動くのではなく、思いがけない出来事に巻き込まれていくからだ。目的地へ一直線に進むというより、その場で出会った人や状況に押されて、行き先や段取りが少しずつ変わっていく。象徴的なのが、韓国領の島のコミュニティで暮らす女性、志穂と関わるくだりだ。風景が、ドラマよりも長く、濃く画面に残る。夕景を背に、志穂がある人物について語る場面では、声色と表情が言い切らない切なさを宿し、五郎はそれを受け止めながらも踏み込みすぎない。救いの言葉を用意する代わりに、相手の時間を邪魔しない距離で隣に立つ。その距離感こそ、松重が五郎という役に与え続けてきた誠実さであり、映画ではそこがいっそう美しく見える。

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腹が減ったという衝動がいちばん気持ちよく動くのが、東京パートの中華ラーメン店「さんせりて」だ。ここで五郎は、常連の中川や店主と出会い、スープ探しが旅のロマンから、いま目の前の店と人に根ざした話へ切り替わっていく。中川の軽さは、五郎の無口さを引き立てるための飾りではない。五郎ひとりでは生まれにくい街のつながりを、自然に物語へ引き込む役回りになっている。会話が弾んで場が回りはじめると、五郎の表情もわずかにゆるむ。ただし、五郎が急に社交的になるわけではない。松重はそこを崩さず、食事を挟んだ最小限のやりとりだけで、店の空気に馴染む五郎を見せている。大げさな説明や劇的な絆ではなく、店で交わしたひと言、居心地のよさ。そうした小さな積み重ねが効いてくるあたりに、この映画の面白さがある。

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松重の演技でいちばん説得力があるのは、やはり食べる場面だ。五郎の食べ方は上品でも器用でもない。けれど迷いがない。注文を決めるまでは散々悩むのに、いったん決めたら身体がすっと前に出て、食べることに集中していく。一口目を入れた瞬間、目つきがわずかに変わり、肩の力が抜ける。次の一口へ向かう箸が止まらなくなるのも、芝居として盛っているというより、味に反応して体が勝手に動いているように見えるから面白い。松重は「うまい」と声で押し切らず、黙ったまま、表情と手の動きで伝える。観客はその正直さに笑いながら、同時に少し羨ましくなるのだ。

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監督としての松重が巧みなのは、このシリーズの核であるひとりでいることを最後まで崩さないことだ。登場人物が増え、舞台が海外に広がっても、五郎は誰かの輪の中心に入っていかない。必要なときにだけ関わり、用が済めばまた1人に戻る。その往復が丁寧に描かれるから、旅がにぎやかになっても、五郎のペースは乱れない。その加減ができるのは、松重が五郎という役を、いまも余計な飾りを足さずに成立させられる俳優だからだ。

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文＝川崎龍也

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作品情報

『劇映画 孤独のグルメ』

DVD & Blu-ray発売日：2026年3月25日(水)

出演：松重豊、内田有紀、磯村勇斗、村田雄浩、ユ・ジェミョン、塩見三省、遠藤憲一、杏、オダギリジョー

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