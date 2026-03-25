ドジャースの佐々木朗希投手（24）が24日（日本時間25日）、本拠でのエンゼルスとのオープン戦の試合前練習でグラウンドに一番乗り。投手コーチらと話し込む場面もあった。試合開始約5時間前、登板から一夜明けた佐々木がドジャースタジアムのグラウンドに一番乗りで姿を見せた。外野付近でマーク・プライアー投手コーチらと5分ほど話し込む場面もあり“青空会談”を繰り広げ、大きくうなずく姿が見られた。前日23日（同24日