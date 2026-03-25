フリーアナウンサーの神田愛花（45）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。シュールなオフショットを公開した。「1枚目は、立派な松を支える土台を再現」と書きだした神田。がに股中腰で両手を挙げるシュールなショットをアップした。「他は、だんだん近づいて来る私です」と添えて遠くからジリジリと近づく様子を披露した。ファンからは「元気もらえる」「愛花さんみたいに楽しめる女性になりたいです」「最高な写