「一緒にどこか行こうよ」と女の子をデートに誘ったものの、プランが思い浮かばない…。そんな状況を、世の男性たちはどのようにして打開しているのでしょうか。そこで今回は、「スゴレン」の男性読者に行ったアンケートをもとに、「デートプランが思い浮かばないときの対処法９パターン」をご紹介いたします。【１】地図にダーツを投げて、当たった場所に行く。デートプランが思い浮かばないのを逆手に取って、「どこに行くのか