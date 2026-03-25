衣替えの季節が近づいてきました。冬の間に着たお気に入りのニットやコートの“毛玉”が気になっている人も多いのではないでしょうか。webで検索すれば、食器用スポンジやカミソリを使った“毛玉取りの裏技”が多く紹介されています。しかし、これらは一歩間違えれば大切な衣類に穴を開けたり、生地を傷めるリスクとも隣り合わせ。毛玉取り専用に設計された“専用機”を使うほうが、衣類へのダメージを最小限に抑えられるうえ、結