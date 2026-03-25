ハラスメントや情報漏えいといった不祥事が、日本国内で連日のように報じられています。しかし、その背景には、内部通報が「告げ口」と捉えられてしまうという文化的な要因があります。この認識が、組織の自浄作用を十分に機能させない一因となっています。【画像を見る】「えっ…」これが職場でのハラスメント＆情報漏えいを防ぐ3つの対策です！そこで、ガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）分野のソフトウェアを提