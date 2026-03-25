千葉県の市川市動植物園が2月5日にXで紹介したニホンザル「パンチくん」が世界中で話題となりました。https://x.com/ichikawa_zoo/status/2019304990565904830オランウータンのぬいぐるみを抱えて座るパンチくんの写真付きのポストは世界中に拡散されることに。CNNやBBCといった大手メディアだけでなく、アメリカのホワイトハウス公式Xが取り上げたり、Googleで「パンチくん」というキーワードで検索するとパンチくんが画面上部か