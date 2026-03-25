双日インフィニティ株式会社は2026年2月24日、同社が展開するゴルフブランド『McGREGOR GOLF』において、プロゴルファーの永峰咲希とスポンサー契約を締結したと発表しました。 永峰プロがゴルフブランドとスポンサー契約を締結 永峰咲希プロ 永峰プロは2014年にプロテストに一発合格してツアー参戦。2018年「フジサンケイレディスクラシック」でツアー初優勝を挙げ、2020年には