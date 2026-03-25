「突撃！隣の晩ごはん」でおなじみのヨネスケが、26日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】年齢差20歳！交際2年で結婚した陽子夫人が美しすぎる ヨネスケは66歳で熟年離婚した後は10年間独身だったが、独り身の寂しさ、コロナ禍での仕事の激減などで鬱になってしまったという。そんな中に出会ったのが元介護関係の仕事をしていた20歳下の陽子さん。交際2年を経て、2024年7月4日