車を運転する際、カーナビを使う人もいれば、スマホの地図アプリを起動し、カーナビの代わりに使用する人もいます。スマホの地図アプリは非常に便利ですが、運転中に使用した場合、道路交通法違反に該当する恐れはないのでしょうか。スマホをカーナビ代わりに使う際の注意点について、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。【要注意】これが、車の運転時に「道交法」違反に問われる可能性のある“服装”です（画