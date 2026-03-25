HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話にて、自らの脱落が決まった直後のHONOKA.K（黒川穂香・20）の対応が、多くの視聴者の涙を誘った。【映像】脱落した「日プ女子」、日プ出演時の写真も合格を告げられた瞬間、HIORI（津波古妃織・18）は深く頭を下げ「ありがとうございます」と感謝を述べたが、共に練習に励んできたチームメイトの中で唯一の合格となった現実に、戸惑いを隠せな