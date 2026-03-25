英語学習に苦手意識を持つ人は少なくありません。「単語が覚えられない」「文法がわからない」「話そうとすると頭が真っ白になる」――その原因は、努力不足や才能の問題だと思われがちです。しかし実は、英語が話せない最大の理由は“能力”ではなく、“取り組み方”そのものにあります。第二言語習得研究の専門家であり、文部科学省の語学学習アドバイザーも務める川崎あゆみさんが、毎朝5時55分から行っている「1分朝活」で語っ