元HBC北海道放送のフリーアナウンサー・日下怜奈（30）が24日、自身のXを更新し、慶應義塾大学大学院修士課程を修了したことを報告。さらに、4月から慶應の研究員になることを明らかにした。【写真】日下怜奈アナ、慶応大学大学院修士課程修了の記念ショットHBC北海道放送退社時の姿も日下アナは「慶應義塾大学大学院修士課程を修了しました！」と、桜の木の下での記念ショットを公開。そして「大学院に進むために脱サラを