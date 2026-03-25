「凄いな」元HBC北海道放送→“脱サラ”アナウンサーが「慶應義塾大学大学院」修了 日下怜奈アナさらなる進路発表
元HBC北海道放送のフリーアナウンサー・日下怜奈（30）が24日、自身のXを更新し、慶應義塾大学大学院修士課程を修了したことを報告。さらに、4月から慶應の研究員になることを明らかにした。
【写真】日下怜奈アナ、慶応大学大学院修士課程修了の記念ショット HBC北海道放送退社時の姿も
日下アナは「慶應義塾大学大学院修士課程を修了しました！」と、桜の木の下での記念ショットを公開。
そして「大学院に進むために脱サラをし、2年という期限の中で起業するという目標を立て無事に達成し、おまけに修士号もゲットしました！4月からは、慶應の研究員として新たな研究に挑みます！」と伝えた。
ファンからは「アナウンサーを辞めて大学院を卒業したの!?」「凄いな」「おめでとうございます」と、祝福の声が多数寄せられている。
日下アナは1995年4月14日生まれ、北海道札幌市出身。TBS系列の北海道放送（HBC）に入社し、『ジンギス談！』や『THE TIME,』レポーターなどを担当。2023年6月に退社後、吉本興業に所属。一方で、24年4月から慶應義塾大学大学院に進学した。
【写真】日下怜奈アナ、慶応大学大学院修士課程修了の記念ショット HBC北海道放送退社時の姿も
日下アナは「慶應義塾大学大学院修士課程を修了しました！」と、桜の木の下での記念ショットを公開。
そして「大学院に進むために脱サラをし、2年という期限の中で起業するという目標を立て無事に達成し、おまけに修士号もゲットしました！4月からは、慶應の研究員として新たな研究に挑みます！」と伝えた。
日下アナは1995年4月14日生まれ、北海道札幌市出身。TBS系列の北海道放送（HBC）に入社し、『ジンギス談！』や『THE TIME,』レポーターなどを担当。2023年6月に退社後、吉本興業に所属。一方で、24年4月から慶應義塾大学大学院に進学した。