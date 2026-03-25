原爆の恐ろしさを今に伝える原爆ドーム＝広島市中区（資料写真）被爆者の経験やその後の歩みの継承に取り組むＮＰＯ法人「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」（東京都）は２９日、春休みに親子で原爆や戦争について考えるイベント「ヒロシマのおじいちゃんとお話しよう」を開催する。オンラインで参加無料。５歳の時に広島の爆心地から約３・５キロ離れた自宅近くで被爆し、父を亡くすなどした経験を国内外で語ってき