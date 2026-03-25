原爆の恐ろしさを今に伝える原爆ドーム＝広島市中区（資料写真）

被爆者の経験やその後の歩みの継承に取り組むＮＰＯ法人「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」（東京都）は２９日、春休みに親子で原爆や戦争について考えるイベント「ヒロシマのおじいちゃんとお話しよう」を開催する。オンラインで参加無料。

５歳の時に広島の爆心地から約３・５キロ離れた自宅近くで被爆し、父を亡くすなどした経験を国内外で語ってきた廣中正樹さんが登場。焼けただれた父の背中にガラスが突き刺さり、抜いてほしいと頼まれても手に負えなかったことなどを伝えてきた。

当日は廣中さんが描いた絵を使いながら、自身の体験や子どもたちに伝えたいメッセージを披露。参加者は交流を通じての思いをメッセージカードに書き、廣中さんに届ける。

イベントは同会の「未来につなぐ被爆の記憶」プロジェクト・ボランティアグループの若者らが、「子どもたちの記憶に残る会にしたい」と企画運営。会は「事前知識は必要ない。親子で一緒に平和について考えるきっかけになれば」と参加を呼びかけている。

午後２〜３時。Ｚｏｏｍを使用。対象は小学生と保護者の１５組。申し込みは会のホームページか申し込みフォーム（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy5OpxXBajreIhxaIlDa0VHM3Dp0AlovuwwLxoLdUzD-XCNw/viewform）から。