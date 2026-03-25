ツアー屈指の実力者である永峰咲希プロが、アイアンショットが飛躍的によくなる練習法をレッスンしてくれました！ 真っすぐあげようとするとシャットになりがち 写真（上）のように腕とクラブが真っすぐなったままバックスイングを上げているアマチュアをよく見かけますが、これはアイアンショットで狙ったところに球を飛ばす意識が強ますぎるあまり、クラブフェースの向きを真っすぐ保とうとするから。しか