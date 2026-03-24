グラビアアイドルで女優の桃月なしこが、6年ぶりになる写真集を4月22日、講談社より発売。その表紙とタイトルが公開された。表紙カットは、思わず胸元に目がいくセクシーでありながら品のある写真。そしてタイトルは、『むすび』に決定した。また新たな先行カットも公開された。 2017年末に『週刊ヤングマガジン』でグラビアデビューし、看護師＆コスプレイヤー＆タレントの三刀流美女としてたちまち注目を浴びることになログイン