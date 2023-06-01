同志社国際高＝17日午前、京都府京田辺市沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し2人が死亡した事故を巡り、平和学習のため乗船していた女子生徒（17）が亡くなった同志社国際高は24日夜、京都府京田辺市の同校関係施設で保護者説明会を開いた。学校によると、保護者からは学校側の安全配慮が欠けていたとの厳しい指摘が相次いだ。終了後、同校の西田喜久夫校長が取材に応じた。亡くなった女子生徒の保護者も参加し「なぜ、脆弱な