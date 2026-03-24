ラッパーでユーチューバー・がーどまん（27）が24日に自身のX（旧ツイッター）を更新。暴露系アカウント「DEATHDOL NOTE（デスドルノート）」の投稿について言及した。「デスドルノート」は「が一どまんさんの裏方を名乗る人物から告発がきております」とし、がーどまんの不倫疑惑を取り上げた。また、パワハラ疑惑などもあるといい「事実確認のためDMにてご対応可能でしょうか？」と呼びかけていた。この投稿を受けて、が