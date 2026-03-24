2026年3月8日、早稲田アカデミーが開催した中学入試報告会では、国語・算数・社会・理科の各担当者が登壇し、今年の入試問題を分析しました。2026年の入試問題は、単なる知識の詰め込みでは太刀打ちできない「思考の深さ」を問うものが目立ちました。AI時代において、トップ校は子どもたちに何を求めているのか？ 4教科の入試動向から中学受験の「今」と「これから」を解き明かします。【全10位までのランキング】中学生に戻れるな