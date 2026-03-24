HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話にて、沖縄県出身の18歳、HIORI（18）がアメリカ行きの切符を掴み取った。【映像】スゴすぎるパフォーマンス！合格した18歳練習生（全身姿も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。今回