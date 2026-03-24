右手で直接キャッチし直後に二塁打を放つ驚きの“行動”を見せた。ドジャース・大谷翔平投手が23日（日本時間24日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦で二塁打を放った。その直前には捕手が後逸したボールを右手で直接キャッチする珍プレーを披露。日本のファンからは「こんなことある？」「んー好き」と驚きと好感が広がった。注目のシーンは3回1死で迎えた第2打席だった。カウント0-1から左腕デトマーズが投じたスライダ