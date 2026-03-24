今月27日から任期が始まる石川県の山野新知事が示した新しい副知事と教育長の人事案について、自民党石川県連は全会一致で承認しました。山野県政とどう向き合うか、自民の幹部たちの受け止めは…24日、石川県議会で開かれた自民党県連の役員会。議題となったのは、新しい副知事と教育長の人事案についてです。石川県は23日、新しい副知事に石川県能登町出身で現・教育長の酒井雅洋氏、そして新しい教育長に教員出身の塩田憲司氏を