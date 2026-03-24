ボートレース津の「BTS養老開設9周年記念よーたんカップ」が、24日に開幕した。魚谷香織（40＝福岡）が驚くべき足を披露した。初日10Rの4号艇で出番を迎えた魚谷は、5コースから鈴木峻佑の捲り差しにものの見事にハマった、ように見えた。引き波に乗せられ、波に引っ張られるように後方に散る…。ボートの常識からすれば、完全終了で大敗は確実視される内容だった。でも、そうはならなかった。「私も1マークで終わったと思い