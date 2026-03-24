パキスタン大使館は12日、「パキスタン･ライス･エクスペリエンス」を開催した。招待制のパキスタン米の試食及びバイヤー向けの試食･意見交換会で、テーマは「Patterns of Aroma & Grain(香りと粒の美)」。日本の商社･輸入･卸売･流通関係企業や食品関係者に、パキスタン産米の品質や安全性、業務用途での適性などを評価してもらうことを目的として開かれた。アブドゥル･ハミード駐日パキスタン大使は開会挨拶で「パキスタンは世