サントリーは「ザ･プレミアム･モルツ」新CM発表会を3月23日、開催した。冒頭、執行役員マーケティング本部副本部長兼ビール･RTD部長･塚原大輔氏が登壇して、本年のブランド戦略とリニューアルの概要を説明した。「プレモルは、発売以来一貫して“美味しいビールと過ごす豊かな時間”を提案し続けてきた。今回の進化は単なるリニューアルではなく、“ビールの楽しみ方そのものの変化”に応えた進化だ。すなわち、1本の缶ビールを飲