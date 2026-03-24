「ザ･プレミアム･モルツ」一新、新CM発表会を開催

サントリーは「ザ･プレミアム･モルツ」新CM発表会を3月23日、開催した。冒頭、執行役員マーケティング本部副本部長兼ビール･RTD部長･塚原大輔氏が登壇して、本年のブランド戦略とリニューアルの概要を説明した。「プレモルは、発売以来一貫して“美味しいビールと過ごす豊かな時間”を提案し続けてきた。今回の進化は単なるリニューアルではなく、“ビールの楽しみ方そのものの変化”に応えた進化だ。すなわち、1本の缶ビールを飲みきる時間は2019年が約15分だったが、24年は約30分になっている。ビールは“飲む”から“味わう”に変化している。“華やかな香り･深いコク･心地良い余韻”を特徴とするプレモルこそ、それにふさわしい」と背景を説明。

サントリー「ザ･プレミアム･モルツ」

そのうえで新プレモルについて「24年目にして、中味･パッケージともに一新する。デザインは、“ゆったりと、心が満たされる時間を大切にする”という価値観を象徴するカラーとして“プレミアムブルー”へ一新。無数の輝きに包まれたデザインと余白で、大人の落ち着きと上品さを表現した。ユーザーからは“ゆったりとした大人の上質感が増した”などの意見を得ている。中味は、“うまみの引き出し方”を深化させ、深いコク･心地よい余韻をより感じられる味わいとした。次の一杯がまた飲みたくなる味わいだ。80%の方が“よりうまみを感じる”と答えている」と紹介した。

なお現在、「絶対もらえる! プレミアムグラスキャンペーン」を実施中。味わう体験をさらに豊かにする。「薄づくりグラス」「プロ仕様グラス」「乾杯ペアグラス」など7つの専用グラスから選べる。

新TVCMは、国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」が大人になった世界を実写で描いた「プレモル子ちゃん」シリーズの「プレモル子ちゃん･一新」篇(15秒/30秒)を同日から放映する。同シリーズは昨年2月から放映スタート。「プレミアムなまるちゃん役を広瀬すずさん、プレミアムなたまちゃんを伊藤沙莉さん、プレミアムな花輪クン役をオダギリジョーさんが演じる。本CMから新たに、アニメでもナレーションを務める津田健次郎さんがナレーションを担当した。

発表会では4氏が登壇し、デザインについて伊藤さんは「プレミアムブルーは宇宙、立ち上る泡は星のよう」など話した。他に、自分が「一新したいこと」などについてのトーク、専用グラスを選んでの乾杯などを行った。

「ザ･プレミアム･モルツ」新CM発表会

「ザ･プレミアム･モルツ」新CM発表会

〈酒類飲料日報2026年3月24日付〉