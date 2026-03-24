【新華社渭南3月24日】中国陝西省にある中国五岳の一つ、華山は3月に入ってからも雪を頂き、松の枝には氷の結晶が付いている。一方、山麓では野生の桃の花が満開となった。訪れた人々は春の花と雪景色が同居する光景を楽しんでいる。（記者/都紅剛）