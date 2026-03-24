シャオミ・ジャパンは、完全ワイヤレスイヤホン『REDMI Buds 8 Active』を3月24日より発売することを発表した。市場想定価格は2,580円（税込）。 【画像あり】内部構造が分かる商品イメージ 本製品は、人間工学に基づいたセミインイヤーデザインを採用した完全ワイヤレスイヤホンだ。前面シェルとセミインイヤー構造により、局所的な圧迫感や耳穴への負担を軽減し、長時間の装着でも快適に使用できる設計