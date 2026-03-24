シャオミ・ジャパンは、完全ワイヤレスイヤホン『REDMI Buds 8 Active』を3月24日より発売することを発表した。市場想定価格は2,580円（税込）。

【画像あり】内部構造が分かる商品イメージ

本製品は、人間工学に基づいたセミインイヤーデザインを採用した完全ワイヤレスイヤホンだ。前面シェルとセミインイヤー構造により、局所的な圧迫感や耳穴への負担を軽減し、長時間の装着でも快適に使用できる設計となっている。

サウンド面では、14.2mmの大型チタンメッキダイナミックドライバーを搭載。チタンコーティングダイアフラムにより、クリアな高音と豊かなディテールを再現する。コーデックはAACに対応している。

通話機能としては、デュアルマイクAI通話ノイズリダクションを搭載し、周囲のノイズを抑制する。インテリジェントな検出アルゴリズムにより最大6m/sの風切り音を低減し、屋外での通話にも対応できる。

バッテリーはイヤホン単体で最大7時間、充電ケース併用で最大37時間の連続再生が可能だ。10分間の充電で2時間使用できる急速充電にも対応している。

接続面では、Bluetooth 5.4に対応し、2台のデバイスへの同時接続が可能なマルチポイント機能や、Google Fast Pairによるスムーズなペアリングをサポートする。専用アプリ『Xiaomi Earbuds』を使用すれば、5つのプリセットEQモードの切り替えやカスタムEQカーブの調整、操作ボタンのカスタマイズも可能だ。防水・防塵性能はIP54に対応している。

3月24日から4月6日までの期間は早割価格2,180円（税込）で購入できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）