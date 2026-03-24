まるで純喫茶！レトロかわいいアフタヌーンティーが登場2026年は昭和元年から満100年を迎える節目。「東京プリンスホテル」の「ティーサロン ピカケ」では、1964年に開業し、昭和の時代を駆け抜けてきた記憶とともに、かつて昭和の純喫茶で親しまれたスイーツを現代風にアレンジしたアフタヌーンティーが楽しめます。アフタヌーンティースタンドの1段目で目を引くのは、喫茶店定番のクリームソーダを模したナタデココ入りゼリー。