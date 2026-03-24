【モデルプレス＝2026/03/24】お笑いタレントの山田花子が、3月23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。夫がケーキを作る様子を公開した。51歳女芸人「優しくてステキな旦那様」夫を顔出し公開◆山田花子、夫手作りのバースデーケーキを公開3月10日で51歳の誕生日を迎えた山田。「夫婦で揉めながら誕生日ケーキ作り！パパからの誕生日プレゼントに家族が困惑…花子のヘトヘト誕生日」と題されたこの日の動画では、夫の福島正紀