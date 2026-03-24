2児の母・山田花子、夫顔出しのクッキング動画が話題「2ショットが新鮮」「優しくてステキな旦那様」
【モデルプレス＝2026/03/24】お笑いタレントの山田花子が、3月23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。夫がケーキを作る様子を公開した。
51歳女芸人「優しくてステキな旦那様」夫を顔出し公開
3月10日で51歳の誕生日を迎えた山田。「夫婦で揉めながら誕生日ケーキ作り！パパからの誕生日プレゼントに家族が困惑…花子のヘトヘト誕生日」と題されたこの日の動画では、夫の福島正紀氏が「ママの誕生日にあたりまして、今年もママに感謝の思いを込めて美味しいお料理をプレゼントしたいと思います」と宣言。残念ながら2人の子どもたちは不参加だったものの、山田のサポートを受けながら、福島氏がケーキの土台に生クリームを敷いたりいちごをのせたりと奮闘し、チョコプレートに「ママ」と言葉も入れバースデーケーキを完成させた。
また、その後はケーキにろうそくをつけ、長男も交えて山田の誕生日を祝う様子も公開されている。
この投稿には「ご主人優しくてステキ」「上手にできましたね」「2ショットが新鮮」「優しくてステキな旦那様」「夫婦のやりとりにほっこり」「一生懸命作ってくれて尊い」「手作りケーキはジンと来る」などといった反響が寄せられている。
山田は、2010年にトランペット奏者の福島氏と結婚し、2012年6月に長男、2016年5月に次男を出産した。（modelpress編集部）
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51歳女芸人「優しくてステキな旦那様」夫を顔出し公開
◆山田花子、夫手作りのバースデーケーキを公開
3月10日で51歳の誕生日を迎えた山田。「夫婦で揉めながら誕生日ケーキ作り！パパからの誕生日プレゼントに家族が困惑…花子のヘトヘト誕生日」と題されたこの日の動画では、夫の福島正紀氏が「ママの誕生日にあたりまして、今年もママに感謝の思いを込めて美味しいお料理をプレゼントしたいと思います」と宣言。残念ながら2人の子どもたちは不参加だったものの、山田のサポートを受けながら、福島氏がケーキの土台に生クリームを敷いたりいちごをのせたりと奮闘し、チョコプレートに「ママ」と言葉も入れバースデーケーキを完成させた。
◆山田花子の投稿が話題
この投稿には「ご主人優しくてステキ」「上手にできましたね」「2ショットが新鮮」「優しくてステキな旦那様」「夫婦のやりとりにほっこり」「一生懸命作ってくれて尊い」「手作りケーキはジンと来る」などといった反響が寄せられている。
山田は、2010年にトランペット奏者の福島氏と結婚し、2012年6月に長男、2016年5月に次男を出産した。（modelpress編集部）
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