【モデルプレス＝2026/03/24】女優の内山理名が3月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。オーブン料理を公開した。【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「簡単なのに豪華に見える」色鮮やかなオーブン料理◆内山理名「切って並べて焼くだけ」の簡単オーブン料理披露内山は「少し前に流行ったオーブン料理」「チキンだけ下味つけただけで、後は切って並べて焼くだけで簡単美味しい」とつづり、手料理の写真を投稿。天板の上には、