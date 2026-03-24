1児の母・内山理名「切って並べて焼くだけ」簡単オーブン料理に反響「豪華に見える」「おもてなしにぴったり」
【モデルプレス＝2026/03/24】女優の内山理名が3月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。オーブン料理を公開した。
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「簡単なのに豪華に見える」色鮮やかなオーブン料理
内山は「少し前に流行ったオーブン料理」「チキンだけ下味つけただけで、後は切って並べて焼くだけで簡単美味しい」とつづり、手料理の写真を投稿。天板の上には、鶏肉、ズッキーニ、紫玉ねぎ、マッシュルーム、ミニトマト、さやえんどう、レモン、ハーブなどの食材が並び、見た目にも華やかな料理となっている。焼き上がりは、鶏肉にこんがりときつね色の焼き色がつき、様々な食材の旨みが感じられるような仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「おもてなしにぴったり」「ヘルシーで美味しそう」「簡単なのに豪華に見える」「絶対真似したい」などの声が上がっている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「簡単なのに豪華に見える」色鮮やかなオーブン料理
◆内山理名「切って並べて焼くだけ」の簡単オーブン料理披露
内山は「少し前に流行ったオーブン料理」「チキンだけ下味つけただけで、後は切って並べて焼くだけで簡単美味しい」とつづり、手料理の写真を投稿。天板の上には、鶏肉、ズッキーニ、紫玉ねぎ、マッシュルーム、ミニトマト、さやえんどう、レモン、ハーブなどの食材が並び、見た目にも華やかな料理となっている。焼き上がりは、鶏肉にこんがりときつね色の焼き色がつき、様々な食材の旨みが感じられるような仕上がりとなっている。
◆内山理名の投稿に「絶対真似したい」の声
この投稿に、ファンからは「おもてなしにぴったり」「ヘルシーで美味しそう」「簡単なのに豪華に見える」「絶対真似したい」などの声が上がっている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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