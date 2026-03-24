NTTドコモは、ドコモケータイ（spモード）向けの「dアカウント設定」アプリで、一部機能を4月24日に提供終了する。 今回の機能終了は、特定のドコモケータイに搭載されているアプリが対象。スマートフォン向けアプリや、対象外の機種を利用しているユーザーへの影響はない。 対象機種によって影響内容が変わる。「SH-02K」、「P-01J」、「SH-01J」、「F-02J」の場合、アプリで