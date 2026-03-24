NTTドコモは、ドコモケータイ（spモード）向けの「dアカウント設定」アプリで、一部機能を4月24日に提供終了する。

今回の機能終了は、特定のドコモケータイに搭載されているアプリが対象。スマートフォン向けアプリや、対象外の機種を利用しているユーザーへの影響はない。

対象機種によって影響内容が変わる。「SH-02K」、「P-01J」、「SH-01J」、「F-02J」の場合、アプリでのdアカウント新規設定時にメールアドレスを変更しようとすると、エラーが表示されるようになる。なお、メールアドレスを変更せずに設定することは可能。

変更を希望する場合は、端末でアカウント設定を完了させた後、パソコンやスマートフォンからWebサイトを通じて手続きを行う必要がある。

加えて、アプリからdアカウントへドコモの携帯電話番号を登録する機能が利用できなくなる。6月2日まではWebサイトからの登録が可能だが、同日以降はサポート対象のOSおよびブラウザのバージョンが引き上げられる。これに伴い、対象機種からは携帯電話番号の登録機能自体が利用できなくなり、代替の手続き方法も提供されない。

Wi-Fi接続時のネットワーク暗証番号認証

「KY-41B」の場合、Wi-Fi接続中にネットワーク暗証番号による認証を行うと、エラーが表示される。今後は、2段階認証を「強」に設定してセキュリティコードで認証するか、Wi-Fiをオフにしてドコモのモバイル回線（spモード）に切り替えて認証する必要がある。