世界中で社会現象を巻き起こしたオリジナルドラマシリーズ「シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ」シリーズは放送開始20周年！それを記念し、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて、特別番組『ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャル』を、2026年3月24日(火)16:00より独占配信します。あわせて、同シリーズを彩る名曲のミュージックビデオ5本も見放題独占配信開始がスタートします。 ディ