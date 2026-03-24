世界中で社会現象を巻き起こしたオリジナルドラマシリーズ「シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ」シリーズは放送開始20周年！

それを記念し、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて、特別番組『ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャル』を、2026年3月24日(火)16:00より独占配信します。

あわせて、同シリーズを彩る名曲のミュージックビデオ5本も見放題独占配信開始がスタートします。

ディズニープラス／特別番組『ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャル』

「シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ」は、スーパー・アイドル“ハンナ・モンタナ”としての正体を隠して暮らす少女マイリーの日々を描く、笑いと感動の青春コメディ。

普通の女の子と人気スターという二重生活を送る中で、家族や友達との深い絆を描き、世界中で爆発的な人気を博しました。

主演を務めたマイリー・サイラスは時代を象徴するスターとなり、劇中のファッションや楽曲も大ブレイク。現在でもその人気は衰えず、ディズニープラスにおける関連コンテンツの全世界累計ストリーミング再生時間は5億時間を超えています。

そんな伝説的シリーズが2026年、ついに放送開始から20周年という節目を迎えることを祝し、スペシャル番組の配信が決定しました。

マイリー・サイラスの独占インタビューやセット再現も

今回の特別番組では、スタジオに招待された観客の前で、主演マイリー・サイラスへの独占インタビューを敢行。

グラミー賞2冠に輝くなどエンターテインメント界の最前線を走り続ける彼女が、大人気キャラクター“ハンナ・モンタナ”の誕生秘話や、番組がファンに与え続けている影響について、自身の言葉で紐解きます。

さらに番組内では、未公開の貴重なアーカイブ映像が初披露されるほか、スチュワート家のリビングルームや、誰もが憧れた伝説的なクローゼットなど、シリーズの象徴的なセットも完全再現。

ファン必見のプレミアムなコンテンツが目白押しとなっています。

マイリー・サイラスからのメッセージ

スペシャルな配信を前に、マイリー・サイラス本人からのメッセージも到着しています。

「『ハンナ・モンタナ』は永遠に私の一部です。テレビ番組として始まったこの作品は、私の人生、そして多くのファンの人生に大きな影響を及ぼしました。大きな夢を持ち、大声で歌い、“ありのままの自分”を受け入れる勇気を与えてくれました。

その深いつながりに、私はいつも感謝しています。何年も経った今でも、この作品が人々に大きな意味を持ち続けていることを、とても誇りに思います。

今回の『ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャル』は、20年間にわたって私を支えてくれたファンたちに感謝し、一緒にお祝いするための、私なりの恩返しなのです」

“伝説のパフォーマンス”が蘇る！名曲MV全5曲も一挙配信

番組配信にあわせ、シリーズの興奮が蘇る名曲ミュージックビデオ全5曲も見放題独占配信がスタートします。

シーズン1からは、不朽のオープニングナンバー「The Best of Both Worlds」や、ガールズ・アンセム「Who Said」がラインナップ。

さらに、大ヒットを記録したシーズン2からの「Nobody’s Perfect」「We Got The Party」や、最終シーズン「ハンナ・モンタナ フォーエバー」のエモーショナルな楽曲「Ordinary Girl」も登場します。

＜見放題独占配信のミュージックビデオ＞

“The Best of Both Worlds” | Hannah Montana Music Video“Who Said” | Hannah Montana Music Video“Nobody’s Perfect” | Hannah Montana Music Video“We Got The Party” | Hannah Montana Music Video“Ordinary Girl” | Hannah Montana Forever Music Video

世界中を魅了した「ハンナ・モンタナ」の世界に再び浸れるアニバーサリー企画。

特別番組『ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャル』およびミュージックビデオ5作品は、ディズニープラスにて2026年3月24日(火)16:00より独占配信スタートです。

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