お笑いタレントのだいたひかるが22日、自身のアメブロを更新。最近の急激な体重減少について明かし、反響を呼んでいる。【映像】「さらに痩せた」りんごちゃん、6.5kg減量したビフォーアフターだいたは「痩せた理由」というタイトルでブログを更新。「気持ち悪いくらいに痩せてきました」と切り出し、産後に3kgしか減らなかった体重が最近になって「メキメキ痩せてきた」と明かした。その理由について、「多分…花粉症で鼻が