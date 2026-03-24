大幅に減量したタレントのりんごちゃんが、さらなるダイエットに成功。ビフォーアフターを公開し、驚きの声が寄せられている。【映像】りんごちゃん、6.5kg減量したビフォーアフター2026年1月31日に放送されたTBS系バラエティー番組「熱狂マニアさん！」で、運動はせず缶詰を使った食事だけで10日間のダイエットに挑戦したりんごちゃん。88kgだった体重は81.5kgと、6.5kgの減量を達成していた。さらなるダイエットに成功しビフ