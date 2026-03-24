画像素材：PIXTA「婚活を続けすぎると、“新しい人に会うこと”が目的になってしまうんです」そう語るのは、20代半ばから約10年間、婚活の荒波を泳ぎ続けてきたAさん。婚活パーティー、街コン、合コン、そしてマッチングアプリ--彼女が出会ってきた男性は、延べ300人以上にのぼる。一度は婚約破棄も経験したAさんが、なぜ最終的に「これ以上の人はいない」と言い切れる理想の夫と巡り合えたのか――。300人という圧倒的なサンプル