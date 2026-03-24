トヨタ自動車が日本で生産する中東向け車種に関し、4月に約2万4千台の減産を計画していることが24日、分かった。3月は約2万台の減産を始めており、減産幅が拡大する。中東情勢の悪化を踏まえた対応で、主要な部品メーカーに伝えた。トヨタは個別の車種など詳細を明らかにしていない。5月以降の生産計画は今後の情勢次第で判断する。トヨタは2025年に日本から中東に約32万台を輸出した。現地社員の安全を最優先に考え、情勢を注