新しいN-VANには「ホンダセンシング」が視認しやすい7インチTFT液晶メーターを採用 ホンダN-VAN FUNネイチャースタイル｜Honda N-VAN FUN Nature Style N-VANは、働く人々の生活に寄り添い、さまざまな仕事での使いやすさや優れた走行性能、安全性能を追求し、軽バンの新基準となることを目指して開発。2018年にNシリーズに追加されたモデルだ。軽バン初（ホンダ調べ）となるセンターピラӦ