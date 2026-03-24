新しいN-VANには「ホンダセンシング」が視認しやすい7インチTFT液晶メーターを採用

ホンダN-VAN FUNネイチャースタイル｜Honda N-VAN FUN Nature Style

N-VANは、働く人々の生活に寄り添い、さまざまな仕事での使いやすさや優れた走行性能、安全性能を追求し、軽バンの新基準となることを目指して開発。2018年にNシリーズに追加されたモデルだ。

軽バン初（ホンダ調べ）となるセンターピラーレスによるワイドな助手席側開口部と、大開口テールゲートの2つの広い開口部からアクセス可能な、独自の“ダブルビッグ大開口”を実現。使い勝手のいい荷室や広い室内空間など、一人ひとりの暮らしになじむ機能性とデザインが特徴だ。

また、先進の安全運転支援システム「Honda SENSING（ホンダセンシング）」を全タイプに標準装備し、ビジネスユースはもとより、キャンプや釣りなどのホビーに活用するユーザーまで、幅広い層から好評を得ている。

ホンダN-VAN｜7インチTFT液晶メーター

今回の一部改良では、フロントパーキングセンサーと衝突後ブレーキシステムを標準装備とし、安全性をさらに向上。さらに「ホンダセンシング」の作動状況や運転に必要な情報をよりわかりやすく表示する、7インチTFT液晶メーターが採用された。

そして、このたびの一部改良を機に、自然と調和したアウトドアスタイルが特徴のFUN特別仕様車「スタイル＋ネイチャー」の名称が「ネイチャースタイル」に変更。この「ネイチャースタイル」にターボ仕様が追加されるとともに、FUNグレードで人気のボディカラー「オータムイエロー・パール」と「ボタニカルグリーン・パール」（いずれも税込3万3000円高の有償）が設定され、選択肢が広がっている。

このほか、FUNグレードでは、USB端子がType-AからType-Cに変更されて使い勝手が向上。GおよびLグレードには、急アクセル抑制機能（※）とプッシュエンジンスタート／ストップスイッチを採用し、日常使いにおける利便性と安心感を高めている。

※CVT車のみ。工場出荷時は機能オフの設定で、オンにするには別途販売会社の専用機器によるセッティング作業が必要。別途セットアップ費用はディーラーオプション／Hondaスマートキー1本設定ごとに税込5500円（メーカー希望小売価格）が必要

ホンダN-VAN FUN・ターボ ネイチャースタイル｜Honda N-VAN FUN Turbo Nature Style

ホンダN-VANモデルラインナップ

【自然吸気エンジン車】

・G（6速MT）：149万8200円（FF）／164万3400円（4WD）

・G（CVT）：149万8200円（FF）／164万3400円（4WD）

・L（CVT）：164万8900円（FF）／179万4100円（4WD）

・FUN（6速MT）：190万800円（FF）／204万6000円（4WD）

・FUN（CVT）：190万800円（FF）／204万6000円（4WD）

・FUN特別仕様車ネイチャースタイル（CVT）：200万900円（FF）／214万6100円（4WD）

【ターボ車】

・FUN・ターボ（CVT）：202万4000円（FF）／216万9200円（4WD）

・FUN・ターボ特別仕様車ネイチャースタイル（CVT）：212万4100円（FF）／226万9300円（4WD）

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

ホンダN-VAN FUN・ターボ ネイチャースタイル｜Honda N-VAN FUN Turbo Nature Style

ボディサイズ：全長3395×全幅1475×全高1945［1960］mm

ホイールベース：2520mm

最低地上高：155mm［150mm］

最小回転半径：4.6m［4.7m］

乗車定員：4人

車両重量：970kg［1020kg］

総排気量：658cc

エンジン：直列3気筒ターボ

最高出力：47kW（64ps）/6000rpm

最大トルク：104Nm（10.6kgf-m）/2600rpm

トランスミッション：CVT

駆動方式：FF［4WD］

WLTCモード燃費：18.2km/L［16.0km/L］

税込車両価格：212万4100円［226万9300円］

※［ ］内は4WD車