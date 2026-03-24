俳優の斎藤工（44）が21日放送のTBS系『人生最高レストラン』（毎週土曜後11：30）に出演。父親の職業を明かした。【写真】「色気がありすぎて」「美少年」と反響の、15歳当時の斎藤工番組内で俳優になるまでの歩みを振り返る中、斎藤は「父が映画、映像にまつわる仕事をしていた」と明かし、「エンドロールとかスタッフロールに父の名前が載るのがすごい誇らしいというか、かっこいいなと思って、どこでもいいからここ（エ