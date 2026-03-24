斎藤工、幼少期に憧れを抱いた父親の職業明かす 俳優業の原点にも「15歳でこの世界に…」
俳優の斎藤工（44）が21日放送のTBS系『人生最高レストラン』（毎週土曜 後11：30）に出演。父親の職業を明かした。
【写真】「色気がありすぎて」「美少年」と反響の、15歳当時の斎藤工
番組内で俳優になるまでの歩みを振り返る中、斎藤は「父が映画、映像にまつわる仕事をしていた」と明かし、「エンドロールとかスタッフロールに父の名前が載るのがすごい誇らしいというか、かっこいいなと思って、どこでもいいからここ（エンドロール）に名前が載る仕事に就きたいなっていうのは、小さい頃からありました」と現在の職業を目指す原点を語った。
これを聞いた加藤浩次は「ていうことは、作る側になりたかった？」と聞くと、斎藤は「そうですね。映画を作る専門学校に行こうとして、父に『お前は現場に出たほうが早い』」とアドバイスを受けたという。
また当時はモデルから俳優業に進む事例が多かったこともあり、「もしかしたら現場にたどり着けるんじゃないかなっていうことで、モデル事務所に電話をして15歳でこの世界に入った」と振り返った。
【写真】「色気がありすぎて」「美少年」と反響の、15歳当時の斎藤工
番組内で俳優になるまでの歩みを振り返る中、斎藤は「父が映画、映像にまつわる仕事をしていた」と明かし、「エンドロールとかスタッフロールに父の名前が載るのがすごい誇らしいというか、かっこいいなと思って、どこでもいいからここ（エンドロール）に名前が載る仕事に就きたいなっていうのは、小さい頃からありました」と現在の職業を目指す原点を語った。
また当時はモデルから俳優業に進む事例が多かったこともあり、「もしかしたら現場にたどり着けるんじゃないかなっていうことで、モデル事務所に電話をして15歳でこの世界に入った」と振り返った。