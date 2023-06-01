【Amazon：LG 有機EL/液晶テレビ】 開催期間：3月24日0時～4月6日23時59分 77V型4Kチューナー内蔵有機ELテレビ「OLED77B4PJA」（2024年モデル） Amazonにて、LGの有機ELテレビおよび液晶テレビが特別価格で販売されている。期間は4月6日23時59分まで。 今回、ゲームや映画などの魅力を引き出す「α8 AI Processor 4K Gen2」を搭載し、4K解像度でリフレッシュレ