バイエルンがブンデスリーガにおけるシーズン最多得点記録の更新に迫っている。ブンデスリーガ第27節が現地時間21日に行われ、バイエルンは本拠地『アリアンツ・アレーナ』にウニオン・ベルリンを迎えた。43分にミカエル・オリーズがカットインから豪快な一撃を叩き込むと、その直後にはセルジュ・ニャブリがゴール前のこぼれ球を押し込み、後半開始早々の49分には細かいパス交換からハリー・ケインが追加点。67分にはニャブリ